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Москва

Россиянин устроил поджог посреди ночи в люксовом отеле Сочи 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин устроил поджог в люксовом отеле Сочи
Фото: sochi-marriott.ru
Россиянин устроил поджог в холле люксового отеля в Сочи и угодил в полицейский участок. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, в ночь на среду, 27 января, 31-летний житель Красноярска пришел в пятизвездочную гостиницу сети Marriott на Красной Поляне, облил банкомат в коридоре горючей смесью и поджег его.
Нарушителя схватила охрана объекта размещения и передала его сотрудникам правоохранительных органов. В отношении хулигана был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»). Ему грозит штраф или административный арест.
Ранее в январе другой россиянин рассказал, как спасал туристов из отеля Blue Bahari на Занзибаре после поджога. Он заявил, что в горящем здании жили и путешественники из России. Инцидент произошел ночью в городе Пвани-Мчангани. Сначала пожар начался в соседнем здании, а затем по крышам перекинулся на гостиницу, где жили и отдыхающие из России.
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Происшествия , МВД , Занзибар , Краснодарский Край , Красноярск , Красноярский Край , Сочи , Танзания
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