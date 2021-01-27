В квартиру Навального пришли с обысками 

Директор Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов сообщил, что в квартиры блогера Алексея Навального и его супруги Юлии пришли с обысками.
"В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках… У Юлии Навальной в квартире на Автозаводской тоже обыск", — написал он в Twitter.
Как позднее уточнил Жданов, по его данным, все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости в настоящее время не располагает.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.