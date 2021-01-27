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Сына бывшего российского вице-губернатора отправили в колонию 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Сына бывшего вице-губернатора отправили в колонию
Фото: МВД РФ
В Брянске суд признал Максима Резунова, сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова, виновным в смертельной аварии. Об этом сообщает ТАСС.
По решению суда Резунов-младший отправится в колонию на 6,5 лет. Также его на 2,5 года лишили водительских прав.
Авария произошла ночью 18 сентября в центре Брянска. Максим Резунов в нетрезвом состоянии управлял Volkswagen Touareg и врезался в две машины. В результате 35-летний водитель одного из авто был госпитализирован в тяжелом состоянии и позднее скончался в больнице. Находившиеся с ним пассажирка и шестилетняя девочка получили легкие травмы. Водитель второго автомобиля не пострадал.
Очевидцы рассказали, что сын российского чиновника был сильно пьян. Он отказался проходить медосвидетельствование. 19 сентября суд лишил его прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей.
Через несколько дней после происшествия Резунов-старший подал в отставку.
Ранее в 2012 году сын российского чиновника уже был пойман за вождение в пьяном виде. Тогда он избежал ответственности.
Не менее восьми лет сын политика работает госинспектором отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора.
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Происшествия , Александр Резунов , Брянск , Брянская Область
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