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Россиянин ради квартиры напоил пенсионерку и бросил ее в лесу 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин ради квартиры напоил пенсионерку и бросил ее в лесу
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Россиянин из Екатеринбурга решил заполучить недвижимость своей знакомой пенсионерки и обманом убедил ее подписать договор купли-продажи. Когда женщина обо всем догадалась, злоумышленник напоил ее и бросил в лесу, где она и скончалась. Об этом пишет NGZT.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
Эдуард Свалявин вошел в доверие к 66-летней пенсионерке, чтобы переписать на себя ее квартиру стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Мужчина помогал по хозяйству, ухаживал, а потом пообещал организовать переезд в другую страну, где пожилую россиянку обеспечили бы жильем и работой. Собственница жилья поверила злоумышленнику и подписала все документы.
Спустя два дня женщина догадалась об обмане и написала заявление о возврате имущества. Тогда Свалявин ради квартиры убедил свою знакомую выпить увеличенную дозу препарата, вызывающего помутнение сознания и дезориентацию в пространстве. Воспользовавшись состоянием пенсионерки, мужчина вывез ее на участок, расположенный в километре от трассы «Екатеринбург — Челябинск», и оставил одну. В результате женщина скончалась.
Судмедэксперты не смогли установить точную причину смерти женщины, поскольку тело уже начало гнить. Однако в желудке погибшей нашли остатки препарата. В это же время Свалявин снял все деньги со счетов покойной (27 тысяч рублей) и украл ее телефон.
Вскоре полицейские задержали злоумышленника. Его осудили по статьям «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», «Похищение человека из корыстных побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Оставление в опасности» и «Кража с причинением значительного ущерба гражданину» — 15 лет лишения свободы.
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Происшествия , Екатеринбург , Свердловская Область
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