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Москва

Модель Playboy изрезала подругу ножом в пьяной ссоре 

Александр Котлеткин 32 минуты назад
23-летняя модель Playboy изрезала приятельницу ножом во время пьяной ссоры и грозилась ее убить.
Как стало известно РЕН ТВ, Кристина К., которая именует себя в соцсетях «Блондинкой твоей мечты», в ночь на 16 января выпивала в компании знакомой в центре Москвы. В какой-то момент между девушками произошла ссора. Тогда любительница откровенных фотосессий схватилась за нож и начала угрожать приятельнице убийством.
По словам потерпевшей, модель с криками «Я тебя зарежу» нанесла ей один удар ножом и порезала пальцы. Перепуганная за свою жизнь девушка позвонила в полицию. В итоге модель была задержана. Она находится под подпиской о невыезде.
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Происшествия , Фото , РЕН ТВ
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