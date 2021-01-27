Турция задержала пытавшихся проникнуть из Сирии в страну граждан России

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Турция задержала 12 террористов ИГ при попытке проникновения на территорию республики
ТАСС
38 минут назад
Фото:
Reuters
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Турция
задержала 12 террористов
ИГ
, включая пятерых граждан России, при попытке проникновения на территорию республики из Сирии —
Минобороны
Турции.
Новость дополняется.
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