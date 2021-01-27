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Турция задержала 12 террористов ИГ при попытке проникновения на территорию республики 

ТАСС 38 минут назад
Турция задержала пытавшихся проникнуть из Сирии в страну граждан России
Фото: Reuters
Турция задержала 12 террористов ИГ, включая пятерых граждан России, при попытке проникновения на территорию республики из Сирии — Минобороны Турции.
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Происшествия , Министерство обороны , Исламское государство
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