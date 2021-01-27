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Москва

В Москве пенсионер умер в машине ДПС 

Павел Тиунов 27 минут назад
В Москве пенсионер умер в машине ДПС
Фото: Рамблер
Столичный пенсионер скончался в патрульном автомобиле, сообщает РЕН ТВ. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.
Пожилой водитель привлек внимание автоинспекторов, нарушив правила дорожного движение. Правоохранители остановили автомобиль, попросили пенсионера предъявить документы. Он вышел из машины, почувствовал себя плохо и попросился присесть в патрульный автомобиль. В машине сотрудников ГИБДД мужчина скончался.
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По предварительной версии, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело отправлено на экспертизу. Обстоятельства трагедии выясняются.
Осенью, как сообщал «Рамблер», в Иркутской области водитель иномарки, проигнорировавший требование сотрудника ГИБДД остановиться, не справился с управлением и столкнулся со стоявшей на обочине фурой. Виновник ДТП, а также четверо его пассажиров погибли. Трагедия произошла на федеральной трассе в Усольском районе. Водитель за рулем Toyota Cresta не отреагировал на взмах жезлом автоинспектора и, предчувствуя возможную погоню, поддал газу. Машина, обгоняя попутный транспорт, выехала на встречную полосу, где водитель потерял управление. Иномарку вынесло на обочину, прямо под припаркованную фуру. Ни одному из пятерых человек, находящихся в салоне Cresta выжить не удалось.
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