Двое пьяных россиян на спор стреляли себе в ногу 

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Санкт-Петербурге двое мужчин на спор стреляли себе в голень из пневматического пистолета. Пострадавшие были доставлены в больницу, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел сегодня ночью на Пулковской улице.

Двое мужчин 28-ми лет выпили и решили взять друг друга «на слабо» Каждый из друзей выстрелил себе в голень. В итоге пришлось вызывать «скорую помощь».

Друзей отвезли в больницу, где им обработали раны, отмечает издание.