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Москва

Двое пьяных россиян на спор стреляли себе в ногу 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Двое пьяных россиян на спор стреляли себе в ногу
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге двое мужчин на спор стреляли себе в голень из пневматического пистолета. Пострадавшие были доставлены в больницу, пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, инцидент произошел сегодня ночью на Пулковской улице.
Двое мужчин 28-ми лет выпили и решили взять друг друга «на слабо» Каждый из друзей выстрелил себе в голень. В итоге пришлось вызывать «скорую помощь».
Друзей отвезли в больницу, где им обработали раны, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее сотрудники правоохранительных органов задержали курьера службы доставки, ранившего из огнестрельного оружия двух жителей Москвы.
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Происшествия , МВД , Московский комсомолец
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