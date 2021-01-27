На севере Москвы открытым огнем горит квартира 

На севере Москвы на улице Декабристов полыхает квартира в многоэтажном жилом доме, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Понадобилась срочная эвакуация местных жителей.

На видео, которое опубликовали журналисты, видно, как языки пламени вырываются с балкона квартиры. В нескольких метрах от огня на большой высоте работают пожарные: они с помощью выдвижной лестницы вытаскивают людей из соседнего окна.

«Четырех человек уже спасли», — говорится в сообщении.

Подробности инцидента уточняются.

25 января, как сообщал «Рамблер», сразу несколько квартир вспыхнули в жилом доме на шоссе Энтузиастов. Спасателям понадобилось несколько часов на то, чтобы ликвидировать возгорание. В результате обошлось без пострадавших.

На прошлой неделе в двухкомнатной квартире на втором этаже в доме на Беловежской улице в Москве возник пожар. Сообщалось, что общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, а в результате пожара пострадали три человека.