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Москва

На севере Москвы открытым огнем горит квартира 

Павел Тиунов 1 час назад
На севере Москвы открытым огнем горит квартира
Фото: РИА Новости
На севере Москвы на улице Декабристов полыхает квартира в многоэтажном жилом доме, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Понадобилась срочная эвакуация местных жителей.
На видео, которое опубликовали журналисты, видно, как языки пламени вырываются с балкона квартиры. В нескольких метрах от огня на большой высоте работают пожарные: они с помощью выдвижной лестницы вытаскивают людей из соседнего окна.

«Четырех человек уже спасли», — говорится в сообщении.

Подробности инцидента уточняются.
25 января, как сообщал «Рамблер», сразу несколько квартир вспыхнули в жилом доме на шоссе Энтузиастов. Спасателям понадобилось несколько часов на то, чтобы ликвидировать возгорание. В результате обошлось без пострадавших.
На прошлой неделе в двухкомнатной квартире на втором этаже в доме на Беловежской улице в Москве возник пожар. Сообщалось, что общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, а в результате пожара пострадали три человека.
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