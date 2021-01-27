Московских грузчиков обвинили в грабеже клиента 

Жительница Москвы обвинила сотрудников компании «Грузовичкофф» в ограблении, сообщает Telegram-канал Baza. Грузчики должны были помочь женщине с переездом, а в тоге увезли ее мебель в неизвестном направлении.

Инциденту предшествовал конфликт. 26 января москвичка вызвала грузчиков, предварительно обговорив с оператором стоимость их услуг — 4 тысячи рублей. Сотрудники компании на месте, загрузив мебель в автомобиль, заявили, что переезд обойдется в 17 тысяч. Женщина платить отказалась, тогда грузовик тронулся с места и уехал в неизвестном направлении с ее имуществом. Потерпевшая обратилась в полицию. Грузчиков удалось отследить по уличным камерам. Их задержали. В настоящее время они дают пояснения правоохранителям.

По всем признакам в их действиях прослеживается грабёж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, пишут журналисты. Если впоследствии задержанным будет предъявлено обвинение, и их вина подтвердится в суде, им будет грозить лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщал «Рамблер», на новогодних каникулах в Санкт-Петербурге налетчик, угрожая пистолетом, ограбил отделение Сбербанка . Инцидент произошёл 4 января. В отделение банка на Сенной площади ворвался мужчина с цветной маской на лице. Угрожая пистолетом сотруднице кредитной организации, он вынудил ее подвести его к кассе. Злоумышленник забрал 500 тысяч рублей и около 8 тысяч долларов, а затем скрылся.

В середине декабря в Петербурге грабитель вынес из отделения банка на улице Белы Куна 450 тысяч рублей. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. Злоумышленника ищут до сих пор.