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Москва

Московских грузчиков обвинили в грабеже клиента 

Павел Тиунов 1 час назад
Московских грузчиков обвинили в грабеже клиента
Фото: РИА Новости
Жительница Москвы обвинила сотрудников компании «Грузовичкофф» в ограблении, сообщает Telegram-канал Baza. Грузчики должны были помочь женщине с переездом, а в тоге увезли ее мебель в неизвестном направлении.
Инциденту предшествовал конфликт. 26 января москвичка вызвала грузчиков, предварительно обговорив с оператором стоимость их услуг — 4 тысячи рублей. Сотрудники компании на месте, загрузив мебель в автомобиль, заявили, что переезд обойдется в 17 тысяч. Женщина платить отказалась, тогда грузовик тронулся с места и уехал в неизвестном направлении с ее имуществом. Потерпевшая обратилась в полицию. Грузчиков удалось отследить по уличным камерам. Их задержали. В настоящее время они дают пояснения правоохранителям.
По всем признакам в их действиях прослеживается грабёж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, пишут журналисты. Если впоследствии задержанным будет предъявлено обвинение, и их вина подтвердится в суде, им будет грозить лишение свободы на срок до семи лет.
Как сообщал «Рамблер», на новогодних каникулах в Санкт-Петербурге налетчик, угрожая пистолетом, ограбил отделение Сбербанка. Инцидент произошёл 4 января. В отделение банка на Сенной площади ворвался мужчина с цветной маской на лице. Угрожая пистолетом сотруднице кредитной организации, он вынудил ее подвести его к кассе. Злоумышленник забрал 500 тысяч рублей и около 8 тысяч долларов, а затем скрылся.
В середине декабря в Петербурге грабитель вынес из отделения банка на улице Белы Куна 450 тысяч рублей. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. Злоумышленника ищут до сих пор.
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Происшествия , Сбербанк России
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