Экс-росгвардейца отправили в тюрьму за мошенничество на ЧМ-2018

Московский суд приговорил экс-сотрудника Росгвардии Дениса Молчанова к шести годам тюрьмы по делу о крупном мошенничестве во время ЧМ-2018. Об этом пишет «Коммерсант».

Следователи пришли к выводу, что Молчанов вместе с гражданином Белоруссии Русланом Поливановым при посредничестве российско-китайской компании собрал с граждан Китая около 1,5 миллиона долларов, пообещав билеты на матчи. Туристы билетов не получили и деньги им тоже не вернули.

Поливанова также признали виновным, он получил пять лет колонии.

По словам адвокатов китайцев, Поливанов и Молчанов убеждали их, что имеют хорошие связи в Российском футбольном союзе и полиции, поэтому смогут достать необходимое количество билетов.

По данным следствия, Молчанов, который к тому времени уже не служил в Росгвардии, выдавал себя за действующего силовика.

Оба фигуранта дела отказывались признать вину, утверждая, что были лишь посредниками между китайской стороной и президентом московского спортивного клуба: этот человек якобы обещал им продать билеты по выделенной клубу квоте, но обманул.

Как сообщал «Рамблер», ранее гражданина Палестины Мохаммеда Абушаверба обвинили в крупном мошенничестве с организацией туров на ЧМ-2018. Ему вменяли обман 77 футбольных болельщиков из Алжира.

СМИ писали, что болельщики заказали и оплатили билеты на ЧМ, а также забронировали номера в московских и петербургских гостиницах, но после получения денег Абушаверб перестал выходить на связь с заказчиками.

После звонка одной из туристок в отели выяснилось, что номера на самом деле не забронированы.