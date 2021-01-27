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Москва

Экс-росгвардеец кинул китайцев на 1,5 миллиона 

Елена Прошина 36 минут назад
Экс-росгвардейца отправили в тюрьму за мошенничество на ЧМ-2018
Фото: ТАСС
Московский суд приговорил экс-сотрудника Росгвардии Дениса Молчанова к шести годам тюрьмы по делу о крупном мошенничестве во время ЧМ-2018. Об этом пишет «Коммерсант».
Следователи пришли к выводу, что Молчанов вместе с гражданином Белоруссии Русланом Поливановым при посредничестве российско-китайской компании собрал с граждан Китая около 1,5 миллиона долларов, пообещав билеты на матчи. Туристы билетов не получили и деньги им тоже не вернули.
Поливанова также признали виновным, он получил пять лет колонии.
По словам адвокатов китайцев, Поливанов и Молчанов убеждали их, что имеют хорошие связи в Российском футбольном союзе и полиции, поэтому смогут достать необходимое количество билетов.
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По данным следствия, Молчанов, который к тому времени уже не служил в Росгвардии, выдавал себя за действующего силовика.
Оба фигуранта дела отказывались признать вину, утверждая, что были лишь посредниками между китайской стороной и президентом московского спортивного клуба: этот человек якобы обещал им продать билеты по выделенной клубу квоте, но обманул.
Как сообщал «Рамблер», ранее гражданина Палестины Мохаммеда Абушаверба обвинили в крупном мошенничестве с организацией туров на ЧМ-2018. Ему вменяли обман 77 футбольных болельщиков из Алжира.
СМИ писали, что болельщики заказали и оплатили билеты на ЧМ, а также забронировали номера в московских и петербургских гостиницах, но после получения денег Абушаверб перестал выходить на связь с заказчиками.
После звонка одной из туристок в отели выяснилось, что номера на самом деле не забронированы.
Абушаверба задержали в июне 2018 года в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Турцию. Сам палестинец утверждает, что все подстроили его партнеры по бизнесу, чтобы захватить его компании в России, Литве и Турции.
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Комментарии
Происшествия , Денис Молчанов , Росгвардия , РФС , Аэропорт Шереметьево
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