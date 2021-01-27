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Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме в Москве 

Артём Кульша 1 час назад
Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме в Москве
Фото: РИА Новости
Неизвестный житель Москвы открыл стрельбу в подъезде жилого дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Прошедшей ночью в подъезде дома на Динамовской улице некто произвел выстрел из огнестрельного оружия. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Они не обнаружили стрелка, но нашли гильзу и заметили повреждение плитки. В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
В первой половине января, как сообщал «Рамблер», 62-летний военный пенсионер из города Пушкина Московской области позвонил в полицию, сообщил о подготовке теракта и выстрелил из карабина по двери, за которой стояли прибывшие в его квартиру полицейские.
17 января во дворе дома на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге между водителем автомобиля «Лексус ЕС 350» и тремя мужчинами произошел дорожный конфликт. В ходе него автомобилист трижды выстрелил в сторону одного из оппонентов из травматического пистолета «Оса», после чего был избит всеми тремя.
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