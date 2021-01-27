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В Подмосковье на военнослужащих в части рухнула крыша 

Артём Кульша 20 минут назад
В Подмосковье на военнослужащих в части рухнула крыша
Фото: РИА Новости
В войсковой части в Московской области обрушилась крыша. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Некоторое время назад в курительной комнате в автопарке в/ч 52050 в Можайске навес упал на военнослужащих, которые проходят службу по контракту. В результате инцидента пострадали пять человек. Трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Один из них получил перелом ребер, другой — переломы плеча и правого бедра, у еще одного врачи подозревают перелом голеностопа.
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В открытых источниках нет сведений о существовании войсковой части 52050. Вероятно, в публикации «Мэша» речь идет о в/ч 52025 (714-й арсенал хранения ядерного оружия 12-го Главного управления Министерства обороны России).
В октябре, как сообщал «Рамблер», потолок обрушился в инфекционном центре в селе Зубове в Башкортостане. В пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии объяснили, что рабочий, который проверял готовность систем вентиляции в больнице к зиме, оступился и повредил конструкции потолка. Инфекционный центр площадью 16 тысяч квадратных метров был открыт в Зубове в мае. Он был построен в течение 55 дней из быстровозводимых конструкций.
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Происшествия , Министерство обороны , Минздрав РФ
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