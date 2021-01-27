В Подмосковье на военнослужащих в части рухнула крыша 

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Некоторое время назад в курительной комнате в автопарке в/ч 52050 в Можайске навес упал на военнослужащих, которые проходят службу по контракту. В результате инцидента пострадали пять человек. Трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Один из них получил перелом ребер, другой — переломы плеча и правого бедра, у еще одного врачи подозревают перелом голеностопа.

В открытых источниках нет сведений о существовании войсковой части 52050. Вероятно, в публикации «Мэша» речь идет о в/ч 52025 (714-й арсенал хранения ядерного оружия 12-го Главного управления Министерства обороны России).