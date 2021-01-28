Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей 

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства Сопчука. По данным "Коммерсанта" , их общая стоимость оценивается в 38 миллиардов рублей. В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции".

По утверждению самого парламентария, он не нарушал закон в качестве депутата и не занимался бизнесом.

Он сообщил, что участвовал в хозяйственной деятельности ООО "Терней Золото" с 2011 до октября 2016 года до своего избрания в Госдуму. По словам Сопчука, он вместе с другими совладельцами давал займы предприятию, которое не приносило доход, занимаясь геологоразведкой.

Как отметил парламентарий, после избрания в нижнюю палату он в соответствии с законом прекратил предпринимательскую деятельность, передав свою долю в бизнесе родственнику.

"Все происходящее сейчас я считаю необоснованным и несправедливым, не имеющим под собой фактического подтверждения", — подчеркнул Сопчук.