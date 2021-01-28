Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей 

Депутат Государственной думы Сергей Сопчук, у которого конфисковали активы, намерен обжаловать решение суда, об этом он сказал в беседе с РБК.
Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства Сопчука. По данным "Коммерсанта", их общая стоимость оценивается в 38 миллиардов рублей. В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции".
По утверждению самого парламентария, он не нарушал закон в качестве депутата и не занимался бизнесом.
Он сообщил, что участвовал в хозяйственной деятельности ООО "Терней Золото" с 2011 до октября 2016 года до своего избрания в Госдуму. По словам Сопчука, он вместе с другими совладельцами давал займы предприятию, которое не приносило доход, занимаясь геологоразведкой.
Как отметил парламентарий, после избрания в нижнюю палату он в соответствии с законом прекратил предпринимательскую деятельность, передав свою долю в бизнесе родственнику.
"Все происходящее сейчас я считаю необоснованным и несправедливым, не имеющим под собой фактического подтверждения", — подчеркнул Сопчук.
Глава думской комиссии по этике Отари Аршба ранее заявил, что в нижней палате готовы принять меры против Сопчука в случае соответствующего обращения со стороны правоохранительных органов. По словам Аршбы, пока парламентариев не просили провести соответствующую проверку.
Сергей Сопчук является членом комитета Госдумы по транспорту и строительству, с декабря 2017 года член президиума генсовета партии "Единая Россия".