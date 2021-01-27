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Лжебанкиры выманили у пенсионерки 2 млн рублей 

ЧП Столица 2 часа назад
Лжебанкиры выманили у пенсионерки 2 млн рублей
Фото: РИА Новости
Лжебанкиры выманили у петербургской пенсионерки 2 млн рублей. Как стало известно РЕН ТВ, мошенники действовали по уже ставшей классической схеме.
19 декабря они позвонили 74-летней женщине и сообщили, что ее деньги находятся в опасности, поэтому их нужно перевести на «безопасные» счета. Послушав «сотрудников банка» женщина пошла к банкомату и перевела 140 тысяч на указанные мошенниками реквизиты.
Через несколько дней мошенники позвонили от имени другого банка и сообщили, что произошла утечка данных пенсионерки. Испугавшись за сохранность своих средств, пенсионерка перевела собеседнице 650 тысяч рублей, а затем по ее настоянию взяла кредит на 280 тысяч рублей. В общей сложности лжебанкирам удалось обмануть пожилую петербурженку на 2 млн рублей.
Ранее очередной жертвой лжебанкиров стала еще одна бабушка из Петербурга. Она перевела мошенникам 1 млн рублей.
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Происшествия , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
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