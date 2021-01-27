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Охранник выстрелил в россиянина и покончил с собой 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
В ижевске охранник выстрелил в человека и покончил с собой
Фото: РИА Новости
В Ижевске сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) несколько раз выстрелил в россиянина и покончил с собой. Об этом сообщает «Интерфакс».
Установлено, что вечером в воскресенье, 24 января, охранник прибыл на вызов на улицу Ухтомского. Там он обнаружил неоднократно судимого 20-летнего местного жителя. Между молодым человеком и 47-летним охранником возник конфликт. Чоповец несколько раз выстрелил в россиянина из служебного оружия, а затем покончил с собой.
В Москве зарезали охранника автостоянки
Управление Следственного комитета России по Удмуртии возбудило уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее сообщалось, что мужчина напал на охранника больницы Минобороны в Москве при попытке пройти внутрь. Потерпевший получил травму предплечья правой кисти. Его доставили в больницу и оказали необходимую помощь.
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Происшествия , Министерство обороны , СКР , Ижевск , Москва , Удмуртская Республика , Чоп
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