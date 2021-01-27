В ижевске охранник выстрелил в человека и покончил с собой

Ижевске сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) несколько раз выстрелил в россиянина и покончил с собой. Об этом сообщает «Интерфакс»

Установлено, что вечером в воскресенье, 24 января, охранник прибыл на вызов на улицу Ухтомского. Там он обнаружил неоднократно судимого 20-летнего местного жителя. Между молодым человеком и 47-летним охранником возник конфликт. Чоповец несколько раз выстрелил в россиянина из служебного оружия, а затем покончил с собой.

Управление Следственного комитета России по Удмуртии возбудило уголовное дело о покушении на убийство.