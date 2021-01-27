ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой

В Калужской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Ее участники занимались вербовкой местных жителей в свои ряды и распространяли террористическую и антиконституционную идеологию, основанную на создании всемирного халифата.
При проведении обысков в местах жительства членов преступной ячейки правоохранителями были обнаружены и изъяты запрещенные на территории России пропагандистские материалы, а также средства связи и электронные носители информации, которые злоумышленники использовали при ведении террористической деятельности.