ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой

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Москва

Задержание сторонников «всемирного халифата» под Калугой попало на видео 

Алевтина Жаркова 31 минуту назад
В Калужской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Ее участники занимались вербовкой местных жителей в свои ряды и распространяли террористическую и антиконституционную идеологию, основанную на создании всемирного халифата.
При проведении обысков в местах жительства членов преступной ячейки правоохранителями были обнаружены и изъяты запрещенные на территории России пропагандистские материалы, а также средства связи и электронные носители информации, которые злоумышленники использовали при ведении террористической деятельности.
Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ , Хизб-ут-Тахрир
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