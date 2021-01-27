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Ребенок лишился глаза во время игры со сверстником в школе-интернате 

ЧП Столица 53 минуты назад
Ребенок лишился глаза во время игры со сверстником в Ленобласти
Фото: РИА Новости
14-летний юноша лишился глаза во время игры со сверстником в школе-интернате.
По информации РЕН ТВ, инцидент произошел в поселке Коммунары в Ленобласти. Там мальчик веселился с другим воспитанником интерната. В какой-то момент игры приятель случайно ударил мальчика пряжкой ремня.
Подросток получил тяжелую травму глаза и был госпитализирован. Ему потребовалась операция, врачам пришлось удалить глаз мальчика.
Ранее в Калужской области во время игры с друзьями погибла 8-летняя девочка. Ребенка насмерть засыпала «крепость» из снега.
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Происшествия , Калужская Область
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