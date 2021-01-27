Москве загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел на улице Наметкина около 9:10 по местному времени. Возгорание возникло в салоне автобуса маршрута т72 во время движения. После этого водитель остановил транспортное средство и вывел пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб. Движение транспорта по улице Наметкина временно приостановлено.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Москве в девятиэтажном жилом доме по адресу шоссе Энтузиастов, 15, возникло возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

На прошлой неделе в двухкомнатной квартире на втором этаже в доме на Беловежской улице в столице возник пожар. Сообщалось, что общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, а в результате происшествия пострадали три человека.