Банда китайцев орудовала в Петербурге

Петербурге задержаны члены азиатской банды, соответствующее видео публикует Telegram-канал «Mash на Мойке». Задержанные занимались похищением людей, торговлей наркотиками, сутенерством и «крышеванием» фирм. Все пятеро подозреваемых — граждане Китая.

По данным следствия, в прошлом году злоумышленники похитили троих китайских студентов, отвезли их в ресторан восточной кухни, где избили их и вымогали более миллиона рублей. После этого они учинили погром в заведении и скрылись с места преступления.