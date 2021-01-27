Банда китайцев орудовала в Петербурге

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Москва

Опубликовано видео задержания азиатской банды в Петербурге 

Алевтина Жаркова 44 минуты назад
В Петербурге задержаны члены азиатской банды, соответствующее видео публикует Telegram-канал «Mash на Мойке». Задержанные занимались похищением людей, торговлей наркотиками, сутенерством и «крышеванием» фирм. Все пятеро подозреваемых — граждане Китая.
По данным следствия, в прошлом году злоумышленники похитили троих китайских студентов, отвезли их в ресторан восточной кухни, где избили их и вымогали более миллиона рублей. После этого они учинили погром в заведении и скрылись с места преступления.
Происшествия , Видео , Криминал
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