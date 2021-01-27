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Москва

Мошенники убедили пожилую москвичку заложить квартиру для «участия в бирже» 

ИА Regnum и ещё 1 59 минут назад
Мошенники убедили москвичку заложить квартиру для «участия в бирже»
Фото: РИА Новости
Следственный комитет проверяет появившуюся в СМИ информацию о мошеннических действиях в отношении пенсионерки в Москве. Об этом сообщили 27 января в пресс-службе столичного управления ведомства.
Ранее один из федеральных каналов показал сюжет о пожилой москвичке, которая стала жертвой телефонных мошенников, в результате чего заложила свою квартиру и приобрела большие кредитные обязательства. Сообщалось, что женщине предложили «участвовать в бирже», взяв кредиты и переводя средства на виртуальные счета.
По данному факту Главным следственным управлением по Москве была организована доследственная проверка.
В пресс-службе отметили, что следователи в настоящее время проводят мероприятия, направленные на установление всех фактов произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , СКР , Москва , Московская область
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