Видео с места отравления ребенка наркотиками 

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25 января в Санкт-Петербурге Следственный комитет и полиция начали проверку по факту отравления годовалого ребенка наркотическими веществами.

"25 января в 10:40 в полицию Тосненского района поступила информация, что с отравлением наркотическим средством «метадон» в тяжелом состоянии госпитализирована годовалая девочка", — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобалсти.

Состояние ребенка врачи оценили как тяжелое. С 32-летней матерью уже побеседовали полицейские, однако ничего нового женщина не сообщила. Сейчас ребенок находится в средне-тяжелом состоянии, угрозы жизни нет.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Решение о возбуждении уголовного дела примут по результатам проверки.