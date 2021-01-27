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Москва

Видео с места отравления ребенка наркотиками 

Вадим Дроздов 18 минут назад
25 января в Санкт-Петербурге Следственный комитет и полиция начали проверку по факту отравления годовалого ребенка наркотическими веществами.
"25 января в 10:40 в полицию Тосненского района поступила информация, что с отравлением наркотическим средством «метадон» в тяжелом состоянии госпитализирована годовалая девочка", — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобалсти.
Состояние ребенка врачи оценили как тяжелое. С 32-летней матерью уже побеседовали полицейские, однако ничего нового женщина не сообщила. Сейчас ребенок находится в средне-тяжелом состоянии, угрозы жизни нет.
Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Решение о возбуждении уголовного дела примут по результатам проверки.
Происшествия , Видео , СКР , МВД
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