Видео с места взрыва общественного туалета в ВДНХ 

Все новости на карте

26 января появилась информация о взрыве в общественном туалете рядом со станцией метро ВДНХ в Москве . Позже представители МЧС опровергли эту информацию и пояснили, что в помещении произошло короткое замыкание, последствия которого уже устранены. Никто не пострадал.

Ранее свидетели происшествия сообщили, что около общественного туалета на ВДНХ стоит скорая и машина полиции.

Общественные туалеты рядом с ВДНХ — это большие металлические конструкции. Такие туалеты оборудованы сушилками и обогревателями. Видимо что-то из этой техники и стало причиной ЧП.