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Видео с места взрыва общественного туалета в ВДНХ 

Вадим Дроздов 15 минут назад
26 января появилась информация о взрыве в общественном туалете рядом со станцией метро ВДНХ в Москве. Позже представители МЧС опровергли эту информацию и пояснили, что в помещении произошло короткое замыкание, последствия которого уже устранены. Никто не пострадал.
Ранее свидетели происшествия сообщили, что около общественного туалета на ВДНХ стоит скорая и машина полиции.
Общественные туалеты рядом с ВДНХ — это большие металлические конструкции. Такие туалеты оборудованы сушилками и обогревателями. Видимо что-то из этой техники и стало причиной ЧП.
Происшествия , Видео , МЧС
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