На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте 

"По данному факту Иультинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.