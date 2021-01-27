Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте 

РИА Новости и ещё 3 59 минут назад
На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
Фото: ГУ МЧС РФ по Кемеровской области
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту гибели работника в шахте на Чукотке в начале января, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее следователи сообщали, что 5 января при ведении горных работ в шахте, расположенной в 430 километрах от городского округа Эгвекинот Иультинского района, произошло обрушение кровли шахты, вследствие чего работник ООО "Артель старателей "Шахтер" погиб.

"По данному факту Иультинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, трагический инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности при ведении горных работ, поэтому кровля обрушилась.
На месте происшествия работает следственная группа.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Последние новости
Стали известны подробности смерти стендап-комика Александра Шаляпина Стали известны подробности смерти стендап-комика Александра Шаляпина В России начали массово проверять квартиры В России начали массово проверять квартиры Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
Комментарии
Происшествия , Катастрофы , СКР , Чукотский Автономный Округ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с выставки молочной продукции в Крокус Экспо
02:34
Видео с выставки молочной продукции в Крокус Экспо
Общество
Мать с ребенком, живущих в подвале, сняли на видео
02:49
Мать с ребенком, живущих в подвале, сняли на видео
Общество
Видео с места взрыва общественного туалета в ВДНХ
01:06
Видео с места взрыва общественного туалета в ВДНХ
Происшествия
Занятия на симуляторе Су-34 показали на видео
02:45
Занятия на симуляторе Су-34 показали на видео
Армия
Видео доставки вакцины «Спутник V» в Сербию
01:11
Видео доставки вакцины «Спутник V» в Сербию
В мире
Видео возобновившейся в Ухане ночной жизни
01:42
Видео возобновившейся в Ухане ночной жизни
В мире
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
Собака напала на девушку и попала на видео
00:30
Собака напала на девушку и попала на видео
Происшествия
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
00:45
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
Происшествия
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
03:39
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение