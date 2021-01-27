На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте 

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту гибели работника в шахте на Чукотке в начале января, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее следователи сообщали, что 5 января при ведении горных работ в шахте, расположенной в 430 километрах от городского округа Эгвекинот Иультинского района, произошло обрушение кровли шахты, вследствие чего работник ООО "Артель старателей "Шахтер" погиб.
"По данному факту Иультинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, трагический инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности при ведении горных работ, поэтому кровля обрушилась.
На месте происшествия работает следственная группа.