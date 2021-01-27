В Испании произошла серия землетрясений 

В районе города Гранада произошла серия землетрясений, три из них магнитудой четыре и выше, заявили в Национальном географическом институте.

Сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет.

Самые мощные толчки зафиксировали поздно вечером во вторник в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).

"Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью… Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму", — написал премьер страны Педро Санчес в Twitter.

Мэр Гранады Луис Сальвадор в интервью национальному телевидению TVE назвал ситуацию "тревожной" и тоже призвал к самообладанию.