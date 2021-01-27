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В Испании произошла серия землетрясений 

РИА Новости и ещё 4 6 часов назад
В Испании произошла серия землетрясений
Фото: РИА Новости
В районе города Гранада произошла серия землетрясений, три из них магнитудой четыре и выше, заявили в Национальном географическом институте.
Сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет.
Самые мощные толчки зафиксировали поздно вечером во вторник в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).

"Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью… Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму", — написал премьер страны Педро Санчес в Twitter.

Мэр Гранады Луис Сальвадор в интервью национальному телевидению TVE назвал ситуацию "тревожной" и тоже призвал к самообладанию.
В последнее время в Андалусии усилилась сейсмическая активность, с декабря зафиксировано более 150 небольших землетрясений, о пострадавших или существенных разрушениях не сообщалось.
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Происшествия , В мире , Педро Санчес , Испания
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