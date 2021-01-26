Вытолкнувший жену из окна полицейский получил 14 лет

Тобольский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего российского полицейского Павла Осинцева за убийство молодой жены Галины Маргановой. Об этом сообщает Znak.com.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима . Он также должен выплатить двум сестрам погибшей по 800 тыс. рублей каждой компенсации морального вреда. Суд назначил Осипову более суровое наказание, чем просил прокурор —12,4 лет.

Суд признал Осипова виновным также в истязании жены, но срок давности по этому обвинению истек. Из приговора следует, что 3 октября 2019 года мужчина избил супругу, а затем умышленно вытолкнул ее из окна головой вниз, пытался скрыть следы преступления, а скорую вызвал позднее, чтобы отвести от себя подозрения.

25-летняя Марганова выпала из окна четвертого этажа жилого дома, она скончалась в машине неотложки. Осинцев заявлял, что его жена совершила суицид.

В ходе расследования было установлено, что муж с ноября 2015 по апрель 2019 года истязал Галину. Он ее регулярно избивал по голове и телу, сдавливал шею руками, разбивал нос. Осинцев подвергал жену побоям дома, в машине, на улице, совершал насильственные действия, причинял ей физические и психические страдания.