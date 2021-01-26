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В Петербурге задержали членов «китайской триады» 

Газета.Ru и ещё 1 27 минут назад
В Петербурге задержали членов «китайской триады»
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали пятерых участников преступной группировки, которая занималась вымогательством. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
По данным издания, «китайская триада» (так называют подобные банды в КНР) насчитывает несколько десятков человек. Один из ее членов — адвокат Балтийской коллегии адвокатов гражданин КНР Ван Хуэй.
Правоохранители считают, что группировка занималась похищением соотечественников, а затем вымогала деньги и другие ценности, угрожая убить их.
В октябре 2020 года члены «триады» напали на троих молодых людей на улице Наличной. Злоумышленники избили их, а затем отобрали деньги и ценности на сумму около 163 тыс. рублей, а затем еще на 125 тыс.
Затем бандиты похитили молодых людей и требовали еще свыше 1 млн рублей, но жертвам удалось совершить побег. Они же и дали показания против участников банды.
Деятельность другой крупной преступной группировки была недавно раскрыта в Москве. Ее члены организовали незаконное пребывание в столице почти 170 тыс. человек.
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Происшествия , Китай , Санкт-Петербург
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