В Петербурге задержали членов «китайской триады» 

Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали пятерых участников преступной группировки, которая занималась вымогательством. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, «китайская триада» (так называют подобные банды в КНР ) насчитывает несколько десятков человек. Один из ее членов — адвокат Балтийской коллегии адвокатов гражданин КНР Ван Хуэй.

Правоохранители считают, что группировка занималась похищением соотечественников, а затем вымогала деньги и другие ценности, угрожая убить их.

В октябре 2020 года члены «триады» напали на троих молодых людей на улице Наличной. Злоумышленники избили их, а затем отобрали деньги и ценности на сумму около 163 тыс. рублей, а затем еще на 125 тыс.

Затем бандиты похитили молодых людей и требовали еще свыше 1 млн рублей, но жертвам удалось совершить побег. Они же и дали показания против участников банды.

Деятельность другой крупной преступной группировки была недавно раскрыта в Москве. Ее члены организовали незаконное пребывание в столице почти 170 тыс. человек.