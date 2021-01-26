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Ростовчанин решил отомстить судье за приговор и поджег его машину 

РИА Новости и ещё 1 34 минуты назад
Ростовчанин из мести сжег машину судьи
Фото: РИА Новости
Житель Ростовской области подозревается в том, что организовал поджог автомобиля судьи, который ранее вынес ему приговор по уголовному делу, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По данным следствия, в ночь на 19 января текущего года на одной из автостоянок города Каменска-Шахтинского неизвестные подожгли автомобиль судьи одного из судов Ростовской области. Оперативники установили всех причастных: организатор преступления — ранее судимый 26-летний житель Каменска-Шахтинского, 20-летний исполнитель преступления и трое их пособников.

"Установлено, что мотивом преступления явилась месть за осуществление судьей профессиональной деятельности, а именно: вынесение приговора по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя, выступившего организатором поджога", — сказал он.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".
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Происшествия , СКР , Донецк , Каменск-Шахтинский , Ростовская Область , Таганрог
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