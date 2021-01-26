Семья обанкротившегося депутата Госдумы подкупила пристава 

Екатеринбурге бывшего заместителя руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов Елену Сидорову приговорили к восьми годам колонии за получение взятки от семьи обанкротившегося депутата Госдумы . Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

По версии следствия, с июня 2018-го по февраль 2019 года родные парламентария Валерия Язева через посредников передали высокопоставленному приставу около 1,7 млн рублей, чтобы та избавила семью от взыскания финансов и имущества. Из-за незаконных действий Сидоровой сняли арест с активов компании «Ювелиры Урала», что позволило вывести активы из-под наложенного судом ареста, передаёт URA.RU.

Суд освободил от уголовной ответственности посредников, участвовавших в передаче денег, так как они помогали следствию. У Сидоровой есть девятилетний ребёнок. Это было принято во внимание, из-за чего наказание отсрочили до 14-летия ребёнка.

Летом 2019 года супругу Валерия Язева признали банкротом из-за 169,5 млн рублей непогашенных долгов перед одним из банков. Суд ввёл в отношении женщины процедуру реализации имущества. Также банкротами были признаны Валерий Язев и его дочь Светлана.

Ранее видеозапись, на которой запечатлён якобы момент подкупа высокопоставленного сербского чиновника полковником ГРУ , появилась на YouTube. Разместивший ролик человек утверждает, что в кадр попали Георгий Викторович Клебан и некий «сербский агент». Журналист-расследователь Христо Грозев написал в своём аккаунте в Twitter, что снятая с разных углов запись, вероятно, является частью хорошо подготовленной слежки. По его словам, это подтверждает программа распознавания лиц. Журналист проверил адрес прописки супруги россиянина и выяснил, что она зарегистрирована в общежитии спецназа ВДВ.

В Министерстве иностранных дел Сербии журналистам радио «Свобода» сообщили, что Клебан занимал должность помощника атташе, однако покинул эту позицию в июне 2019 года. Грозев подчёркивает, что россиянина могли объявить персоной нон грата и «по-тихому» выслать из Сербии, писал NEWS.ru.