Напавшего с ножом на россиян в Стамбуле арестовали

По предварительным данным, подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство.
— Обвиняемый в нападении на троих россиян арестован и отправлен в тюрьму, — заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Напомним, речь идет о нападении, произошедшем вечером в воскресенье, 24 января, в турецком Стамбуле. Сборщик мусора по имени Хасан Хюсейн, страдающий психическим расстройством, набросился с ножом на мужчину и двух женщин. Они получили ранения. Пострадавшие оказались россиянами. Им потребовалась госпитализация.