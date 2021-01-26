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Москва

СМИ сообщили об аресте мужчины, набросившегося с ножом на россиян в Стамбуле 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Напавшего с ножом на россиян в Стамбуле арестовали
Фото: Reuters
В Стамбуле арестован мужчина, атаковавший трех граждан РФ. Об этом СМИ пишут во вторник, 26 января.
По предварительным данным, подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство.

— Обвиняемый в нападении на троих россиян арестован и отправлен в тюрьму, — заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
Напомним, речь идет о нападении, произошедшем вечером в воскресенье, 24 января, в турецком Стамбуле. Сборщик мусора по имени Хасан Хюсейн, страдающий психическим расстройством, набросился с ножом на мужчину и двух женщин. Они получили ранения. Пострадавшие оказались россиянами. Им потребовалась госпитализация.
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Происшествия , МВД , РИА Новости
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