У здания МИД в Москве обнаружили труп

В страшное время живём… Труп у здания МИДа в Москве, — рассказал один из очевидцев в Twitter.

Официальной информации о случившемся в настоящий момент нет. Телеканал «Царьград» со ссылкой на собственные источники сообщает, что причина смерти человека не связана с криминалом. По данным информатора журналистов, у погибшего возникли проблемы с сердцем.

Поднимался по лестнице, схватился за сердце и упал, — рассказал собеседник СМИ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россиянин, проживающий на территории Краснодарского края, в ходе ссоры убил своего родного брата. После этого мужчина четыре дня провёл вместе с трупом родственника. Об этом журналистам сообщили представители регионального СК РФ. Братоубийство было совершено в Новом Селе 16 января. Ссора на бытовой почве возникла между 64-летним мужчиной и его братом, который младше на три года.