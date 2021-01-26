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Москва

Труп лежит у здания МИД в Москве 

News.ru 34 минуты назад
У здания МИД в Москве обнаружили труп
Фото: РИА Новости
Очевидцы сообщили о трупе мужчины, который лежит у здания Министерства иностранных дел в Москве.

В страшное время живём… Труп у здания МИДа в Москве, — рассказал один из очевидцев в Twitter.

Официальной информации о случившемся в настоящий момент нет. Телеканал «Царьград» со ссылкой на собственные источники сообщает, что причина смерти человека не связана с криминалом. По данным информатора журналистов, у погибшего возникли проблемы с сердцем.
Поднимался по лестнице, схватился за сердце и упал, — рассказал собеседник СМИ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что россиянин, проживающий на территории Краснодарского края, в ходе ссоры убил своего родного брата. После этого мужчина четыре дня провёл вместе с трупом родственника. Об этом журналистам сообщили представители регионального СК РФ. Братоубийство было совершено в Новом Селе 16 января. Ссора на бытовой почве возникла между 64-летним мужчиной и его братом, который младше на три года.
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Происшествия , МИД , Царьград ТВ
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