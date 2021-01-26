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На Украине подросток открыл стрельбу на детской площадке 

Lenta.ru 22 минуты назад
Подросток открыл стрельбу на детской площадке на Украине
Фото: РИА Новости
В городе Измаил Одесской области Украины подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на региональное управление полиции.
Инцидент произошел днем в воскресенье, 24 января. 14-летний мальчик пришел на площадку со своим 15-летним приятелем и начал безосновательно приставать к другим двум подросткам, затем выстрелил в них и скрылся вместе с другом.
Пострадавшим оказалось 13 и 14 лет. Металлические шарики, которыми стрелял подросток, попали им в руки, ноги и спину. Школьники не обращались за медицинской помощью, но рассказали о случившемся матерям, а те сообщили в полицию.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести повреждений. Стрелявшего подростка и его друга полицейские обнаружили на улице. Выяснилось, что пистолет купил в интернете 15-летний мальчик. Его действиям будет дана правовая оценка. 14-летний нарушитель подозревается в хулиганстве.
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