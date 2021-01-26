Мать из Казахстана потребовала в магазине бесплатного шампанского и льгот 

Издание Life опубликовало видео, на котором женщина требует от продавщицы продуктового магазина скидок. Покупательница объяснила, что она воспитывает ребенка и ей полагаются льготы.

По данным Life, ролик был снят в Усть-Каменогорске Казахстан ).

«Как вы относитесь вообще, я мать!» — заявила покупательница в начале видео.

Продавщица рассказала, что женщина назвала себя матерью ребенка с инвалидностью и потребовала шампанского в долг. Она посоветовала покупательнице обратиться за помощью к государству.

«У нас рыба за ужином, к примеру. Я говорю: «Шампанское надо для рыбы», — заявила в ответ мать, подчеркнув, что просила не в долг, а скидку.

После этого продавщица еще раз сказала, что не обязана помогать.

«С какой стати ты не помогаешь, я тут каждый день почти была. Ты что как тварь говоришь-то? Ну-ка быстро скидки нам, акции, льготы», — сказала покупательница в конце видео.

Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях появилось видео с дракой нескольких женщин, произошедшей на детской площадке в Уфе.