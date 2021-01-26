Мать из Казахстана потребовала в магазине бесплатного шампанского и льгот 

Издание Life опубликовало видео, на котором женщина требует от продавщицы продуктового магазина скидок. Покупательница объяснила, что она воспитывает ребенка и ей полагаются льготы.
По данным Life, ролик был снят в Усть-Каменогорске (Казахстан).
«Как вы относитесь вообще, я мать!» — заявила покупательница в начале видео.
Продавщица рассказала, что женщина назвала себя матерью ребенка с инвалидностью и потребовала шампанского в долг. Она посоветовала покупательнице обратиться за помощью к государству.
«У нас рыба за ужином, к примеру. Я говорю: «Шампанское надо для рыбы», — заявила в ответ мать, подчеркнув, что просила не в долг, а скидку.
После этого продавщица еще раз сказала, что не обязана помогать.
«С какой стати ты не помогаешь, я тут каждый день почти была. Ты что как тварь говоришь-то? Ну-ка быстро скидки нам, акции, льготы», — сказала покупательница в конце видео.
Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях появилось видео с дракой нескольких женщин, произошедшей на детской площадке в Уфе.
Участницами конфликта оказались молодые матери. СМИ писали, что потасовка началась из-за просьбы одной из женщин не курить при детях. Сначала они оскорбляли друг друга, а затем начали драться, пока их дети плакали и кричали. Разнять женщин смогли только сотрудники Росгвардии.