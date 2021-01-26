На солиста Мариинского театра напала супруга с ножом 

Солист Мариинского театра Павел Шмулевич заявил, что на него напала супруга. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы.

26 января оперный певец позвонил в полицию и рассказал, что жена изрезала его ножом. Представители закона приехали по вызову в квартиру артиста на набережной реки Пряжки в Санкт-Петербурге. Они обнаружили, что Шмулевич получил несколько ударов ножом в спину, левое предплечье и локоть правой руки. Он добавил, что нападение произошло во время ссоры, женщина также грозилась его убить.