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Москва

На солиста Мариинского театра напала супруга с ножом 

Lenta.ru 11 минут назад
На солиста Мариинского театра напала супруга с ножом
Фото: mariinsky.ru
Солист Мариинского театра Павел Шмулевич заявил, что на него напала супруга. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы.
26 января оперный певец позвонил в полицию и рассказал, что жена изрезала его ножом. Представители закона приехали по вызову в квартиру артиста на набережной реки Пряжки в Санкт-Петербурге. Они обнаружили, что Шмулевич получил несколько ударов ножом в спину, левое предплечье и локоть правой руки. Он добавил, что нападение произошло во время ссоры, женщина также грозилась его убить.
Ранее сообщалось о нападении актера Сергея Чиркова на супругу. Она рассказала, что пьяный Чирков пытался ударить ее ножом, но в итоге порезал себе бедро.
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Происшествия , Павел Шмулевич , Сергей Чирков , Санкт-Петербург
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