В Казани арестовали подозреваемого в убийстве семьи 

Руслан Галиев. Житель Казани , подозревающийся в том, что он зарезал свою девушку и ее родителей, а потом пытался покончить с собой, будет находиться под стражей в больнице для осуждённых, сообщил старший помощник прокурора Татарстана

По данным следственного управление СК РФ по Татарстану, ночью 7 января в доме по улице Чуйкова в Казани были обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего супруга и их 18-летней дочери с множественными ножевыми ранениями. Под окнами дома был найден с травмами 22-летний друг убитой девушки, его спасли. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".

"Помощник прокурора Ново-Савиновского района города Казани Азалия Гильманова поддержала ходатайство следователя о заключении под стражу подозреваемого в убийстве девушки и её родителей. По итогам выездного судебного заседания ходатайство следователя удовлетворено — подозреваемый заключён под стражу до 8 марта", — сказал Галиев журналистам.

Он уточнил, что содержаться подозреваемый будет в больнице для осуждённых ИК-2 УФСИН России по Татарстану.

По предварительной версии следствия, родители девушки были против ее общения с молодым человеком, на этой почве он совершил убийство, после чего пытался свести счеты с жизнью.