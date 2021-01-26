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Москва

Российское посольство в Саудовской Аравии сообщило о взрыве 

Павел Тиунов 45 минут назад
Жители города Эр-Рияд делятся в соцсетях видео последствий взрыва, прогремевшего в городе, сообщает РИА Новости. Журналисты отмечают, что местные военные отбили ракетную атаку на столицу.
Инцидент произошел 26 января. В соцсетях местные жители рассказывают, что услышали громкий взрыв, затем в небе появилось белое облако, которое многие запечатлели на видео. Израильское агентство Belaaz в Twitter опубликовало одну из таки записей, сопроводив сообщением от арабских СМИ.

«По предварительным данным, ПВО перехватила баллистическую ракету над Эр-Риядом. Саудовская Аравия. В этом районе раздался сильный взрыв», — сообщили журналисты.

Журналисты РИА Новости отмечают, что в российском посольстве в Эр-Рияде тоже слышали звук взрыва. Сотрудники дипмиссии подчеркнули, что в результате никто не пострадал, имущество не повреждено.
Взрыв прогремел в Эр-Рияде
Аналитики полагают, что речь идет о снаряде, запущенном представителями движения «Ансар алла» в Йемене, которые регулярно обстреливают саудовские города. Сами хуситы пока не взяли на себя ответственность за инцидент.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что на предприятии ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» в селе Большое Нуркеево прогремел взрыв. На воздух взлетела ёмкость со сжатым воздухом. В результате два человека погибли, еще один пострадал.
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Происшествия , Видео , РИА Новости
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