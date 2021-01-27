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Четыре детских сада эвакуировали в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва 

ЧП Столица и ещё 1 1 час назад
Четыре детских сада эвакуировали в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва
Фото: РИА Новости
Воспитанники четырех детских садов Екатеринбурга были эвакуированы и распределены по другим учебным заведениям из-за поступивших в дошкольные учреждения сообщений о «минировании». Об этом сообщили в городском департаменте образования.

«В Екатеринбурге эвакуированы четыре детских сада из-за сообщений о минировании. Дети и сотрудники распределены в другие учебные заведения. На месте работают правоохранители», — передает ТАСС со ссылкой на источник.

На данный момент полиция ведет проверку в дошкольны учреждениях. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что аналогичные сообщения поступили накануне в детские сады Камышлова, где проверка не выявила подозрительных и опасных предметов.
Ранее, 1 сентября 2020 года неизвестные сообщили о «минировании» в городе сразу нескольких школ и детских садов. Рано утром в тот день сведения с угрозами взрыва образовательных учреждений города поступили из ЕДДС, однако позднее информация о минировании зданий не подтвердилась.
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Комментарии
Происшествия , Валерий Горелых , МВД , ИТАР-ТАСС , Самара , Самарская Область
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