Российское посольство в Саудовской Аравии сообщило о взрыве 

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Жители города Эр-Рияд делятся в соцсетях видео последствий взрыва, прогремевшего в городе, сообщает РИА Новости. Журналисты отмечают, что местные военные отбили ракетную атаку на столицу.

Инцидент произошел 26 января. В соцсетях местные жители рассказывают, что услышали громкий взрыв, затем в небе появилось белое облако, которое многие запечатлели на видео.

🇸🇦 — NEWS: Air defences intercepted a ballistic missile above Riyadh, Saudi Arabia according to initial reports. Large explosion heard in the area.



pic.twitter.com/1tIXuwKSwZ— Belaaz (@TheBelaaz) January 26, 2021 Израильское агентство Belaaz в Twitter опубликовало одну из таки записей, сопроводив сообщением от арабских СМИ.

«По предварительным данным, ПВО перехватила баллистическую ракету над Эр-Риядом. Саудовская Аравия. В этом районе раздался сильный взрыв», — сообщили журналисты.

Аналитики полагают, что речь идет о снаряде, запущенном представителями движения «Ансар алла» в Йемене, которые регулярно обстреливают саудовские города. Сами хуситы пока не взяли на себя ответственность за инцидент.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что на предприятии ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» в селе Большое Нуркеево прогремел взрыв. На воздух взлетела ёмкость со сжатым воздухом. В результате два человека погибли, еще один пострадал.