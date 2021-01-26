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Москва

В Чувашии отца лишили прав за избиения 11-летней дочери 

Говорит Москва 1 час назад
В Чувашии отца лишили прав за избиения 11-летней дочери
Фото: depositphotos.com
Девочку передали в приёмную семью.
Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала детский омбудсмен по Чувашской республике Алевтина Фёдорова. По её словам, ребёнок не прекратил общаться с отцом. Мужчина поддерживает дочь материально и суд не запрещает им общаться, добавила Фёдорова.

«На основании решения суда отец привлечён к уголовной ответственности. Как я знаю, это обязательные работы. Ребёнок в опекаемой семье. Опекуном является учитель. Они имеют практику приемной семьи, раньше брали детей на воспитание. Девочка хорошо учится, рисует, танцует, читает стихи. Она очень любит папу, общается с ним. Папа материально поддерживает. Мамы нет, она давно уехала в другой регион. Она лишена родительских прав».

По данным портала proГород, суд назначил мужчине наказание в виде 280 часов общественных работ.
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Происшествия , Радиостанция "Говорит Москва"
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