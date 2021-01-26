В Чувашии отца лишили прав за избиения 11-летней дочери 

«На основании решения суда отец привлечён к уголовной ответственности. Как я знаю, это обязательные работы. Ребёнок в опекаемой семье. Опекуном является учитель. Они имеют практику приемной семьи, раньше брали детей на воспитание. Девочка хорошо учится, рисует, танцует, читает стихи. Она очень любит папу, общается с ним. Папа материально поддерживает. Мамы нет, она давно уехала в другой регион. Она лишена родительских прав».