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Москва

Москвича задержали за неоднократные расстрелы дворовых кошек 

Агентство «Москва» и ещё 11 1 час назад
Москвича задержали за неоднократные расстрелы дворовых кошек
Фото: РИА Новости
Полицейские на юго-западе столицы задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«В Москве в территориальный отдел полиции поступило сообщение от местного жителя. Заявитель рассказал, что около дома на ул. Архитектора Власова он услышал хлопки, словно стреляли из пневматического оружия, а потом заметил иномарку, из которой неизвестный мужчина производил выстрелы по дворовым кошкам. Одно животное погибло», — сказали в ведомстве.

Сотрудники МВД установили и задержали 31-летнего москвича. Оказалось, что это не первый случай его расправы над животными. Так, мужчина причастен к ранению кошки у дома на ул. Гарибальди. Тогда животное не погибло, оно находится в ветеринарной лечебнице.
Против мужчины возбудили уголовные дела о жестоком обращении с животными. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы, с него взяли обязательство о явке. Сейчас полицейские выясняют, из какого оружия стрелял злоумышленник, и где оно сейчас.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва , Республика Хакасия , Черемушки
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