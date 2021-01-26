Москвича задержали за неоднократные расстрелы дворовых кошек 

Полицейские на юго-западе столицы задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«В Москве в территориальный отдел полиции поступило сообщение от местного жителя. Заявитель рассказал, что около дома на ул. Архитектора Власова он услышал хлопки, словно стреляли из пневматического оружия, а потом заметил иномарку, из которой неизвестный мужчина производил выстрелы по дворовым кошкам. Одно животное погибло», — сказали в ведомстве.

Сотрудники МВД установили и задержали 31-летнего москвича. Оказалось, что это не первый случай его расправы над животными. Так, мужчина причастен к ранению кошки у дома на ул. Гарибальди. Тогда животное не погибло, оно находится в ветеринарной лечебнице.

Против мужчины возбудили уголовные дела о жестоком обращении с животными. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы, с него взяли обязательство о явке. Сейчас полицейские выясняют, из какого оружия стрелял злоумышленник, и где оно сейчас.