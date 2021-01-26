Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Российское посольство в Саудовской Аравии сообщило о взрыве 

News.ru 51 минуту назад
Дипломаты из России, находящиеся в посольстве в Эр-Рияде, услышали звук взрыва. Россияне не пострадали.
Ранее сообщалось, что в Мадриде 20 января произошёл взрыв. Жертвами мощного взрыва на территории испанской столицы стали четыре человека. Как выяснилось, один из погибших — священник. Об этом на следующий день после происшествия сообщили представители мадридской епархии.
Предварительное расследование показало, что взрыв на улице Калле-де-Толедо, ведущей из центра города, был вызван утечкой газа. Спасатели эвакуировали пожилых людей из ближайшего дома престарелых.
Взрыв прогремел в Эр-Рияде
Взрыв затронул несколько зданий, в том числе расположенный по соседству дом престарелых. По предварительной информации, никто из его постояльцев не пострадал, писал NEWS.ru.
News.ru: последние новости
Руководство поликлиники МВД попалось на подделке справок об инвалидности Руководство поликлиники МВД попалось на подделке справок об инвалидности Подполковника полиции арестовали за свадьбу во время пандемии Подполковника полиции арестовали за свадьбу во время пандемии ФСБ пресекла попытку вывезти в Штаты российские военные радиостанции ФСБ пресекла попытку вывезти в Штаты российские военные радиостанции
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
После разрыва с Давой Бузова закатила вечеринку
03:24
После разрыва с Давой Бузова закатила вечеринку
Шоу-бизнес
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
00:07
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
Происшествия
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
00:16
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
Происшествия
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
00:10
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
Общество
Опубликовано видео «масочного боя» в трамвае в Барнауле
00:52
Опубликовано видео «масочного боя» в трамвае в Барнауле
Происшествия
Сапоги-пулеметы показали на видео
00:43
Сапоги-пулеметы показали на видео
Армия Оружие
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
02:24
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
В мире Происшествия
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
01:31
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
Происшествия Криминал
Напавший на россиян в Стамбуле имеет 30 судимостей
00:17
Напавший на россиян в Стамбуле имеет 30 судимостей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение