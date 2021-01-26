Российское посольство в Саудовской Аравии сообщило о взрыве 

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Дипломаты из России , находящиеся в посольстве в Эр-Рияде , услышали звук взрыва. Россияне не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Мадриде 20 января произошёл взрыв. Жертвами мощного взрыва на территории испанской столицы стали четыре человека. Как выяснилось, один из погибших — священник. Об этом на следующий день после происшествия сообщили представители мадридской епархии.

Предварительное расследование показало, что взрыв на улице Калле-де-Толедо, ведущей из центра города, был вызван утечкой газа. Спасатели эвакуировали пожилых людей из ближайшего дома престарелых.

Взрыв затронул несколько зданий, в том числе расположенный по соседству дом престарелых. По предварительной информации, никто из его постояльцев не пострадал, писал NEWS.ru.