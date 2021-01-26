Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Ялте полностью устранили последствия ночного «блэкаута» 

РИА Новости Крым 1 час назад
В Ялте полностью устранили последствия ночного «блэкаута»
Фото: РИА Новости
В Массандре устранены все последствия ночного короткого замыкания на подстанции. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

"На данный момент все котельные перезапущены, обрыв провода, из-за которого произошло короткое замыкание, устранен. Все службы работают в штатном режиме", — сообщили РИА Новости Крым в администрации Ялты.

В ГУП РК "Крымэнерго" уточнили, что обрыв провода на подстанции 110 кВ произошел из-за сложных погодных условий: ночью в регионе был сильный ветер и дождь. Из-за аварии без света остались почти 28 тысяч абонентов в 18 населенных пунктах региона, запитанных на подстанции Алушта, Шарха, Артек, Гурзуф и Массандра. Через семь минут большинство абонентов были подключены по временной схеме.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что на утро 26 января оставалось перезапустить две котельные.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
РИА Новости Крым: последние новости
Кадыров заявил о ликвидации террористического подполья в Чечне Кадыров заявил о ликвидации террористического подполья в Чечне Развожаев поручил проверить все недострои после смертельного ЧП Развожаев поручил проверить все недострои после смертельного ЧП В МинЖКХ рассказали о причинах "аптечного" запаха воды из-под крана В МинЖКХ рассказали о причинах "аптечного" запаха воды из-под крана
Происшествия , Янина Павленко , РИА Новости , Алушта , Гурзуф , Массандра , Республика Крым , Ялта
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
После разрыва с Давой Бузова закатила вечеринку
03:24
После разрыва с Давой Бузова закатила вечеринку
Шоу-бизнес
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
00:07
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
Происшествия
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
00:16
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
Происшествия
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
00:10
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
Общество
Опубликовано видео «масочного боя» в трамвае в Барнауле
00:52
Опубликовано видео «масочного боя» в трамвае в Барнауле
Происшествия
Сапоги-пулеметы показали на видео
00:43
Сапоги-пулеметы показали на видео
Армия Оружие
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
02:24
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
В мире Происшествия
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
01:31
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
Происшествия Криминал
Напавший на россиян в Стамбуле имеет 30 судимостей
00:17
Напавший на россиян в Стамбуле имеет 30 судимостей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение