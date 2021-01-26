В Ялте полностью устранили последствия ночного «блэкаута» 

Массандре устранены все последствия ночного короткого замыкания на подстанции. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

"На данный момент все котельные перезапущены, обрыв провода, из-за которого произошло короткое замыкание, устранен. Все службы работают в штатном режиме", — сообщили РИА Новости Крым в администрации Ялты.

В ГУП РК "Крымэнерго" уточнили, что обрыв провода на подстанции 110 кВ произошел из-за сложных погодных условий: ночью в регионе был сильный ветер и дождь. Из-за аварии без света остались почти 28 тысяч абонентов в 18 населенных пунктах региона, запитанных на подстанции Алушта, Шарха, Артек, Гурзуф и Массандра. Через семь минут большинство абонентов были подключены по временной схеме.