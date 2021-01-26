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На Кубани найдено обезглавленное тело женщины 

Павел Тиунов 1 час назад
На Кубани найдено обезглавленное тело женщины
Фото: ТАСС
В станице Казанской в одном из жилых дворов обнаружено тело женщины без головы, сообщает РЕН ТВ. По подозрению в убийстве задержан родственник погибшей.
Сыщики полагают, что подозреваемый расправился со своей жертвой из-за конфликта, возникшего в процессе совместного распития алкогольных напитков. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Убийство».
По данным «Комсомольской правды», речь идет о семейной трагедии, возникшей на фоне спора о наследстве. 46-летний местный житель принимал в гостях сестру. Родственники выпивали, говорили о дележке наследства. К утру накал страстей достиг предела. Во время конфликта мужчина взял топор и нанес несколько рубящих ударов в область шеи своей сестры и таким образом отсек голову. После расправы он спокойно удалился в дом, а соседи, увидев во дворе обезглавленное тело, вызвали полицейских.

«В рамках расследования в отношении обвиняемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — цитируют журналисты слова источника в силовых структурах.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в лесном массиве в границах Санкт-Петербурга было найдено тело женщины, закопанное по голову в землю. О страшной находке правоохранителям сообщил местный житель. Прогуливаясь по лесу, он наткнулся на женский труп. При этом тело погибшей было закопано в землю, на поверхности находилась только ее голова. Следователи сообщили, что на вид женщине было 40-45 лет. В кармане одежды у нее находилась золотая цепочка.
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Происшествия , РЕН ТВ
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