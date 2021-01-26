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Пьяный водитель под Воронежем воткнул в глаз сотрудника ДПС отвертку 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Пьяный водитель воткнул в глаз сотрудника ДПС отвертку
Фото: depositphotos.com
Водитель, находившийся в состоянии опьянения, воткнул отвертку в глаз сотрудника ДПС в деревне Заброды Воронежской области, сообщает "Дни.ру".
Патрульные решили осмотреть автомобиль, стоявший на обочине неподалеку от села. Водитель машины оказался в нетрезвом виде, поэтому ему предложили пройти освидетельствование. Когда мужчину посадили на переднее сиденье полицейской машины, он достал отвертку, напал на одного из сотрудников и попал в правый глаз.
Инспектора госпитализировали. Орудие не только повредило глазницу, но также задело ткани мозга. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее полицейские применили табельное оружие против мужчины, напавшего на них и медиков с ножом. Инцидент произошел в Гурьевском проезде в районе Орехово-Борисово в Москве.
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Происшествия , ГИБДД , МВД , Воронеж , Воронежская Область
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