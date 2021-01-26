В СИЗО Москвы вернули краткосрочные свидания 

Краткосрочные свидания с родственниками по предварительной электронной записи вернули обитателям следственных изоляторов Москвы , сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН

"С 25 января в учреждениях разрешаются краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами, которые проводятся через стекло с соблюдением требований индивидуальной защиты. Порядок очереди определяется предварительной электронной записью. Вместе с тем, по-прежнему приостановлено предоставление длительных свиданий родственникам и иным лицам с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными", — говорится в сообщении.

УФСИН напоминает, что в изоляторах с 18 января и до особого указания действуют режимно-ограничительные мероприятия: прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных проходит только в СИЗО-7, а арестованных, следующих транзитом через Москву, — в СИЗО-12. Прием передач идет в порядке очередности — согласно электронной записи — с соблюдением временного интервала не менее 30 минут. Вещевые передачи для вновь принятых в учреждение принимаются вне очереди.

По-прежнему ограничен вход на территорию учреждений представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов РФ, общественных наблюдательных комиссий и других лиц. Они смогут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях следственных кабинетов при наличии средств индивидуальной защиты — как и следователи, дознаватели и адвокаты.