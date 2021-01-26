Россиянин воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС 

Житель Воронежской области воткнул отвертку в глаз инспектору Дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
Согласно предварительной информации, днем 23 января 39-летний житель Калачеевского района, находясь за рулем автомобиля, съехал на обочину в селе Заброды. Сотрудники ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, обнаружили машину.
Также они визуально обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование. С этой целью они проследовали в патрульное авто. Там мужчина нанес 30-летнему инспектору удар отверткой в область правого глаза.
Потерпевший получил ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга (тяжкий вред здоровью) и был госпитализирован. Подозреваемый был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (наказывается лишением свободы на срок от 12 лет до пожизненного). Суд заключил его под стражу.
«Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СК.