Россиянин воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС 

Житель Воронежской области воткнул отвертку в глаз инспектору Дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Согласно предварительной информации, днем 23 января 39-летний житель Калачеевского района, находясь за рулем автомобиля, съехал на обочину в селе Заброды. Сотрудники ДПС , находясь при исполнении должностных обязанностей, обнаружили машину.

Также они визуально обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование. С этой целью они проследовали в патрульное авто. Там мужчина нанес 30-летнему инспектору удар отверткой в область правого глаза.

Потерпевший получил ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга (тяжкий вред здоровью) и был госпитализирован. Подозреваемый был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (наказывается лишением свободы на срок от 12 лет до пожизненного). Суд заключил его под стражу.