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Подполковника полиции арестовали за свадьбу во время пандемии 

News.ru 49 минут назад
Подполковника полиции арестовали за свадьбу во время пандемии
Фото: ТАСС
В Новосибирской области подполковник полиции Роман Веснин арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Одним из оснований для этого послужило то, что полицейский разрешил местному ресторану провести свадьбу в период запрета подобных мероприятий и работы заведений общепита из-за пандемии коронавируса.
Веснин занимает должность замначальника отдела МВД Черепановского района. Проведение свадьбы в обход запрета он разрешил по просьбе одного из местных бизнесменов. Кроме того, подполковник запретил свои подчинённым составлять протокол на нарушителей, когда они накрыли подпольное торжество.
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Помимо этого, за Весниным числится как минимум ещё один эпизод превышения своих полномочий. Однажды бесплатно забрал с торговой точки 90 банок говяжьей тушенки на сумму 11 тысяч рублей и увёз их на своём служебном автомобиле. Зачем они ему понадобились, выясняет следствие, сообщает «КП-Новосибирск».
Ранее NEWS.ru писал, что в Мордовии были арестованы двое полицейских по делу о превышении полномочий. По версии следствия, стражи порядка спровоцировали мужчину купить наркотики. Он был осуждён на длительный тюремный срок. Полицейские сделали это, чтобы повысить показатели раскрываемости. При этом родственников осуждённого они уверяли, что тот не отправится в колонию и получили с них 2 млн рублей.
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Происшествия , МВД
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