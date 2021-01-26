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Москва

Жители Ялты сняли на видео «взрыв» на подстанции 

Павел Тиунов 25 минут назад
В Сети появилось видео сильной вспышки на подстанции в Ялте, которую местные жители приняли за взрыв. Мэр города Янина Павленко заявила о коротком замыкании, которое вывело из строя систему энергоснабжения.
Запись появилась накануне вечером в сообществе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» в социальной сети «ВКонтакте». В ролике ночное небо над Ялтой озаряется серией ярки всполохов, после чего город погружается в абсолютную темноту: окна в домах и фонари на дорогах гаснут.

«Тем временем в Ялте, взорвалась подстанция», — говорится в подписи к видео (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Наутро мэр Ялты Янина Павленко на своей странице в Facebook поспешила успокоить местных жителей. Она заявила, что в результате инцидента «возгораний нет, взрывов нет, пострадавших нет».
По ее словам, произошло короткое замыкание в электросетях из-за непогоды. В результате вышла из строя подстанция в поселке Массандра.

«Аварийный участок был оперативно отключен и выведен в ремонт. Потребители подключены по резервной линии. Работы по устранению аварии продолжаются со вчерашнего дня», — написала Павленко.

Она добавила, что местные коммунальщики в настоящее время перезапускают котельные, и пообещала полностью восстановить энергоснабжение города в течение нескольких часов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в 2020 году в Крыму были предотвращены четыре теракта и восемь преступлений «террористического характера».
Комментарии
Происшествия , Видео , Янина Павленко , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ
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