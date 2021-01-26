Лжебанкиры выманили у пенсионерки миллион 

Санкт-Петербурге мошенники выманили у пенсионерки миллион рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Они позвонили ей, представились сотрудниками одного из банков, предупредили о мнимой попытке неизвестных людей снять деньги с ее счетов, убедили оформить несколько кредитов и перевести деньги на их счета. Некоторое время спустя женщина поняла, что была обманута, и заявила о произошедшем в полицию.

На прошлой неделе стало известно об аналогичном случае в Петербурге. Мнимый сотрудник службы безопасности одной из кредитных организаций убедил 73-летнюю жительницу дома на улице Летчика Пилютова перевести ему сбережения (1,05 миллиона рублей) якобы ради их защиты от мошеннических действий.

В первой половине января, как сообщал «Рамблер», неизвестный позвонил 68-летней жительнице Москвы, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что некто взял кредит на ее имя и пытается получить доступ к ее счету. Он рассказал, что проинформировал полицию о произошедшем, и посоветовал перевести деньги на другой счет. Некоторое время спустя женщине позвонил человек, представившийся полицейским. Он подтвердил слова предыдущего ее собеседника. После этого пенсионерка перевела на счет мошенников 51,9 тысячи рублей.