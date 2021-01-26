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Москва

Австрийский бизнесмен стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности в России 

ТАСС 31 минуту назад
Австрийский бизнесмен задержан в Москве
Фото: РИА Новости
Следователи МВД просят Тверской суд Москвы избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий генеральному директору австрийской компании "Экоком" Оливеру Кайзеру, занимающемуся рекультивацией нескольких отечественных полигонов, в рамках дела о незаконной банковской деятельности. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Кайзер является гражданином Австрии.

"В Тверской районный суд поступило ходатайство ГСУ МВД об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении гражданина Австрии Оливера Кайзера", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, Кайзер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ему грозит до семи лет лишения свободы. Деталей уголовного дела в суде не уточнили.
Австриец Оливер Кайзер является генеральным директором компании "Экоком", которая более 10 лет занимается рекультивацией нескольких отечественных полигонов.
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Происшествия , Оливер Кайзер , ИТАР-ТАСС
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